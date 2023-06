Bénin-Sénégal: Brandon Agounon savoure sa première convocation

-Publicité-

Présent samedi au stade GMK pour la première séance d’entrainement des Guépards, en vue du match contre le Sénégal en éliminatoire de la CAN, Brandon Agounon a réagi à sa première convocation en équipe nationale. Et le joueur s’est dit très honoré et fier d’avoir été appelé.

Joueur de l’US Orléans, Brandon Agounon s’apprête à vivre sa première sélection avec l’équipe nationale des Guépards. Le milieu de terrain a été convoqué par le sélectionneur Gernot Rorh pour le match contre le Sénégal, le 17 juin prochain, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Débarqué à Cotonou en milieu de semaine, le néo-international béninois a assisté samedi à sa première séance d’entrainement avec sa nouvelle famille sportive. Rassemblés au stade Général Mathieu Kérékou, 21 des 25 joueurs retenus par Gernot Rorh ont en effet effectué le premier round des travaux concoctés par le technicien franco-allemand pour affûter les compétences tactiques.

A la fin de cette première journée, Bradon Agounon a livré ses impressions à la presse. Et le joueur s’est dit très honoré d’avoir été convoqué. «C’est ma première sélection, une grande fierté et un grand merci pour l’accueil. Je suis vraiment à la maison. Directement, on m’a mis comme à la maison c’est un grand plaisir d’être là aujourd’hui», a-t-il confié, dans des propos relayés par Candide Hounhinto de Talent+ Sports.

Pour rappel, six séances sont prévues au programme de l’équipe béninoise jusqu’à la réception du Sénégal le 17 juin à 19h GMT. Le Bénin est deuxième du groupe L, à égalité de point avec le Mozambique (3è) mais loin derrière le Sénégal, déjà qualifié et assuré de finir premier. Une mission périlleuse pour les Béninois qui doivent arracher la victoire face aux champions d’Afrique pour se rapprocher de la qualification.

