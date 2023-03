Bénin-Rwanda: Sessegnon «ne pourra pas tenir 90 minutes», Gernot Rohr

Gernot Rohr était mardi en conférence de presse à Cotonou, à la veille du match contre le Rwanda en 3è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et le sélectionneur du Bénin a évoqué le cas de son meneur de jeu, Stéphane Sessegnon, convoqué malgré ses 38 ans.

Le Bénin joue ce mercredi une rencontre décisive dans la course à la qualification de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire. Les Guépards affrontent le Rwanda cet après-midi au stade Général Mathieu Kérékou, à l’occasion de la troisième journée.

Dos au mur avec un zéro pointé, les hommes du sélectionneur Gernot Rohr doivent impérativement prendre les trois points de la victoire pour continuer d’espérer se qualifier pour la phase finale. Et pour atteindre cette mission, le technicien franco-allemand a fait appel à 26 Guépards avec l’inusable Stéphane Sessegnon.

Malgré ses 38 printemps, l’ancien milieu offensif de Sirens FC est appelé pour ce duel contre les Amavubi. Une sélection qui a surpris plus d’un, tant le joueur n’a été que l’ombre de lui-même durant son périple en championnat malte (zéro but et zéro passe décisive en 16 apparitions).

En conférence de presse d’avant-match mardi, Gernot Rohr est revenu sur son choix de faire appel à l’ex-buteur du PSG. Contrairement aux critiques, le coach béninois estime que son joueur n’a rien perdu de sa technique et apportera beaucoup à cette équipe qui a souvent manqué d’un leader capable de dicter le rythme du match.

«Après, c’est évident qu’il ne pourra pas débuter le match. Il ne pourra pas tenir 90 minutes mais c’est toujours bien de l’avoir avec nous», indique-t-il. Quant à la qualification, il continue d’y croire. «On continue d’y croire. Tant qu’il a une possibilité mathématique, il faut continuer à y croire. Nous pouvons nous relancer même en prenant 4 points sur 6. Nous savons que ça sera difficile car le Rwanda a une bonne équipe mais nous devons y croire», a-t-il insisté.

«Nous faisons face à un challenge presque impossible mais cela voudra justement dire que nous n’avons rien à perdre. On fera face à une équipe qui a eu près de 10 jours de préparation et même un match amical. Nous sommes excités car si malgré ces conditions, nous l’emportons, cela pourra galvaniser tout le groupe», ajoute le technicien. Pour rappel, le match Bénin-Rwanda est prévu cet après-midi au stade GMK, à partir de 17 heures (GMT+1). L’entrée est libre et gratuite au public.