Bénin-Rwanda: Gernot Rohr justifie la présence de Stéphane Sessegnon

En conférence de presse ce vendredi, Gernot Rohr a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la double confrontation face au Rwanda en éliminatoire de la CAN 2023. Et le sélectionneur du Bénin a justifié la présence de Stéphane Sessegnon dans son groupe.

Fraîchement nommé sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr a dévoilé ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour la double confrontation face au Rwanda, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Face aux journalistes dans les locaux du stade Général Mathieu Kérékou, le technicien français a énoncé un groupe de 25 Guépards avec l’inusable capitaine Stéphane Sessegnon.

Du haut de ses 38 ans, le milieu offensif de Sirens FC est convoqué pour ces échéances, décisives dans la course à la qualification de la 34è édition de la Coupe d’Afrique. Un choix qu’a justifié le nouvel entraîneur des Guépards. « Stéphane Sèssègnon sera là pour encadrer les jeunes. Nous avons encore besoin de lui», a expliqué Gernot Rohr dans des propos rapportés par Bénin Sports.

Le nouveau patron du banc béninois a par ailleurs ajouté qu’il s’est appuyé sur les conseils de son prédécesseur, Moussa Latoundji (annoncé dans le nouveau staff technique) pour faire son groupe. « Je me suis appuyé sur Moussa pour cette liste. J’ai été nommé il y a 15 jours donc nous travaillons main dans la main. Je ne connais pas encore tout le monde», a-t-il précisé.

Derniers de la poule L, battus par le Sénégal (1-3) et le Mozambique (0-1), les Guépards affronteront le Rwanda en double confrontation, comptant pour les 3è et 4è journées. La team Bénin accueillera les Amavubi le 22 mars au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, avant de se déplacer cinq jours plus tard à Huye stadium pour y défier les Rwandais.