Bénin-Rwanda: Cèbio Soukou forfait, Rodolpho Aloko en renfort

Le milieu offensif de Dynamo d’Abomey, Rodolpho Aloko, va remplacer Cèbio Soukou, forfait pour la double confrontation face au Rwanda, à l’occasion des 3è et 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Mauvaise nouvelle pour le tout nouveau sélectionneur Gernot Rohr. Le technicien franco-allemand ne pourra pas compter sur les services de Cèbio Soukou pour la double confrontation face au Rwanda, à l’occasion des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire.

Retenu dans la liste des 26 joueurs appelés pour cette échéance, le milieu de terrain de Bandirmaspor, club de 2è division turc, est forfait en raison d’une blessure musculaire. Un coup dur pour les Guépards et leur coach qui vont devoir faire sans ce cadre important du vestiaire.

Pour son remplacement, Gernot Rohr a choisi le milieu offensif de Dynamo d’Abomey, Rodolpho Aloko. Très prometteur, le néo international béninois enchaîne les bonnes performances cette saison, que ce soit en Super Ligue Pro, ou lors de l’aventure en Egypte à la Coupe d’Afrique des nations juniors (CAN U20) 2023, où les jeunes Guépards ont fini en quart de finale.

Rodolpho Aloko

Derniers de la poule L, battus par le Sénégal (1-3) et le Mozambique (0-1), les Guépards affronteront le Rwanda en double confrontation, comptant pour les 3è et 4è journées. La team Bénin accueillera les Amavubi le 22 mars au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, avant de se déplacer cinq jours plus tard à Huye stadium pour y défier les Rwandais.