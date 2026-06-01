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Bénin: Romuald Wadagni annoncé au Nigéria ce lundi pour une visite de travail

Le président Romuald Wadagni se rendra au Nigeria ce lundi 1er juin 2026 pour une visite d’amitié et de travail, à appris Beninwebtb de sources officielles.

Edouard Djogbénou
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Diplomatie
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Bénin: Romuald Wadagni annoncé au Nigéria ce lundi pour une visite de travail
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Ce déplacement intervient au tout début de son mandat et marque une étape importante dans l’agenda diplomatique du nouveau chef de l’État béninois. La visite au Nigeria, l’un des principaux partenaires régionaux du Bénin, est perçue comme un signal fort de renforcement des relations bilatérales entre Cotonou et Abuja, tant sur les plans économique que sécuritaire et politique.

Aucun programme détaillé des activités présidentielles n’a encore été publié, mais ce type de visite comprend généralement des entretiens avec les plus hautes autorités nigérianes, ainsi que des échanges sur des sujets d’intérêt commun pour les deux pays.

L’accent devrait notamment être mis sur la coopération régionale, les questions de sécurité transfrontalière, les échanges commerciaux et les cadres d’intégration sous-régionale.

Précisons que cette information vient au moment où le chef de l’État béninois est annoncé par plusieurs médias à Abidjan et à Niamey pour ses premiers voyages officiels le jeudi prochain.


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