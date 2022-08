Dans le cadre du projet de renforcement de la sécurité aux frontières Nord-Ouest du Bénin, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’ambassade du Japon près le Bénin ont procédé à la remise de fourniture d’équipements de patrouille aux officiers de la police républicaine ce vendredi 26 août 2022 à Cotonou.

C’est avec un nouveau don de 14 motos, d’appareils photo et de détecteurs de métaux que l’organisation internationale pour les Migrations et le Gouvernement du Japon ont réaffirmé au gouvernement béninois leur volonté à contribuer au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de gestions des postes frontaliers au nord du Bénin.

Bénin: remise d’équipements de patrouille au MISP par l’OIM et l’Ambassade du Japon PH: Faustin Sossou

La cérémonie de remise de ces équipements suivie de la remise des attestations de formation sanctionnant le renforcement des capacités des officiers de l’immigration sur l’utilisation du système MIDAS s’est tenue ce vendredi à Cotonou, sous la présidence du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et en présence de l’Ambassadeur du Japon auprès du Bénin. « J’ose espérer que ces équipements vous seront utiles dans l’exercice de vos fonctions dont la sécurisation des espaces frontaliers », a souhaité Mame Diarra Kane, chargée de projet à l’OIM Bénin.

Avec l’autorisation du Directeur de Cabinet du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mame Diarra Kane a réitéré au gouvernement du Japon la reconnaissance de l’OIM pour leurs divers soutiens dans le cadre de leurs interventions et pour la confiance renouvelée.

Des menaces et défis sécuritaires

La remise officielle des lots d’équipements de patrouille au profit des forces de sécurité publique, a été lancée par le Directeur de cabinet du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Abass Olossoumaré. Selon lui, ce projet d’un budget d’environ 634 000 dollars financé par le gouvernement du Japon vient à point nommé au moment où les espaces frontaliers du Bénin font face à des menaces et déficits sécuritaires.

« Ce lot de matériels fait suite à celui déjà réceptionné au profit de la Police républicaine le 28 avril 2022 et dont la cérémonie de réception avait été présidée par le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique en personne », a-t-il rappelé. « Je voudrais saisir cette opportunité pour demander aux agents en fonction aux postes frontaliers de Ouaké et de Porga, bénéficiaires de ces équipements à en faire un bon usage conformément aux objectifs du projet », a-t-il insisté.

Pour l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Son Excellence Monsieur Tsugawa Takahisa, dans le contexte actuel de crises partout dans le monde , la sécurité des frontières est une préoccupation majeure pour toutes les nations. Ainsi, dit-il, la mise en place d’un dispositif adéquat au niveau des frontières devient impérative.

A l’en croire, c’est pour cette raison que le Japon a financé ce projet qui vise non seulement à renforcer les capacités personnelles et techniques des structures et des acteurs en charge de la gestion des frontières mais aussi à consolider la collaboration entre les forces de sécurité et les populations frontalières. Renforcement de la sécurité aux frontières Nord-Ouest du Bénin Depuis son installation au Bénin, le bureau de l’Organisation internationale pour les migrations et ses partenaires mènent des projets et programmes visant à appuyer le gouvernement du Bénin dans les défis aussi bien migratoires que sécuritaires auxquels il fait face.

A ce titre, l’OIM met en œuvre depuis 2021 avec le soutien du gouvernement du Japon, le projet intitulé « renforcement de la sécurité aux frontières Nord-Ouest du Bénin » dont l’objectif principal est de contribuer à l’amélioration de la sécurité en renforçant les capacités techniques et opérationnelles de gestion des frontières particulièrement les frontières Nord-Ouest. Ce projet intervient particulièrement au poste frontière de Porga et celui de Ouaké où les travaux de rénovation incluant l’installation de source d’énergie renouvelable et l’installation du système d’information et d’analyse des Flux Migratoires (Midas), sont en cours.