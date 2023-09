Bénin: Razack Omotoyossi apprécie le rajeunissement de l’équipe nationale

-Publicité-

L’ancien international béninois, Razack Omotoyossi, s’est prononcé sur l’entrée de plus en plus de jeunes au sein de l’équipe nationale. Une petite révolution initiée par le sélectionneur Gernot Rohr au lendemain de sa prise de fonction.

« Je ne sais grand-chose sur l’entraîneur, mais convoquer les jeunes en équipe est une bonne idée. Cependant, sélectionne-t-il les meilleurs joueurs ? Leur donne-t-il le soutien mental dont ils ont besoin pour jouer ? Certes, il faut un certain temps pour construire une équipe« , a confié Razack Omotoyossi au cours d’une longue interview accordée à Sport News Africa.

Longtemps considérée comme la propriété absolue des internationaux évoluant surtout en Europe quelque soit leur nveau ou celui de leur championnat respectif, la sélection nationale a vu dernièrement défiler en son sein plusieurs jeunes talents, avec jusqu’à une dizaine lors du dernier rassemblement de septembre. Une révolution qui porte déjà ses fruits même s’il reste encore beaucoup à faire.

- Publicité-

« Il se fait que les jeunes n’ont pas démérité. Dodo Dokou, Andréas Hountondji, Rachid Moumini, David Tchetchao, Prince Ricardo Dossou… En défense, il y a le jeune Ouorou Tamimou qui m’a fait bonne impression lors des entraînements, il va vite et il a de l’avenir. On peut compter sur les jeunes. C’est bon pour l’avenir », avait déclaré le technicien franco-allemand après la défaite face au Mozambique (2-3) en éliminatoire de la CAN 2023.

Préparer les jeunes pour la qualification pour le Mondial 2026

Et parlant d’avenir, le coach des Guépards s’est déjà tourné vers la qualification pour la Coupe du monde 2026 dont les deux premières journées éliminatoires auront lieu en novembre prochain. Le sélectionneur a exprimé sa confiance dans le potentiel de l’équipe et son engagement à préparer les joueurs pour ces défis à venir. « L’équipe a été rajeunie, il nous faut encore du temps. Comme je l’ai dit, le véritable objectif est de se qualifier pour le mondial 2026. Et nous avons encore du temps pour nous préparer« , a confié l’entraineur de 70 ans lors d’un entretien avec l’ORTB.

Articles similaires