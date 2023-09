Bénin: programme des obsèques de Mgr Marcel Agboton

- Publicité-

Mgr Marcel Agboton sera conduit à sa dernière demeure le 5 octobre 2023. Le programme de ses obsèques a été rendu public ce vendredi 22 septembre 2023.

Les obsèques de Mgr Marcel Agboton vont démarrer par une neuvaine de messes. Elle est programmée du 26 septembre au 4 octobre 2023 à la Cathédrale de l’Immaculée Conception de Porto-Novo.

Le mercredi 4 octobre, une messe corps présent sera animée à Notre Dame des Miséricordes de Cotonou à 20 heures. Le même jour, une autre messe corps présent sera dite à la Cathédrale de l’Immaculée Conception de Porto-Novo à partir de 22 heures.

Le lendemain, le 5 octobre, à 7 heures, on assistera au recueillement et aux hommages des officiels, avant l’office des défunts à 8h30, suivi de la messe de requiem et de l’inhumation à la cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception de Porto-Novo.