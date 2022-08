Bénin : prestation de serment de 18 nouveaux volontaires du Corps de la Paix Américain

Près d’une vingtaine de volontaires du Corps de la Paix, ont prêté serment ce jeudi 25 août 2022, à la Résidence de l’Ambassadeur des Etats-Unis. Les nouveaux volontaires, hommes comme femmes, se sont engagés à apporter leurs différents compétences au service de la coopération bénino-américaine pour le bien être des populations béninoises.

Arrêtée depuis quelques années en raison de la pandémie de covid-19 qui a paralysé toutes les contrées du monde, y compris le Bénin, la cérémonie de prestation de volontaires du Corps de la Paix Américain, a eu lieu ce jeudi, à Cotonou. Dans la Résidence de l’Ambassadeur des Etats-Unis, 18 nouveaux volontaires se sont solennellement engagés à servir avec professionnalisme et abnégation, en étroite collaboration avec leurs partenaires, pour le bien-être des populations béninoises et l’atteinte des objectifs du développement.

Les nouveaux volontaires sont repartis dans trois (03) domaines à savoir : l’Education, la Santé et l’Agriculture. Répartis dans différentes contrées du pays, les volontaires dont les compétences diverses ont été renforcées par des formateurs aguerris, vont accompagner les professeurs Béninois en milieu éducatif. Dans le domaine sanitaire, ils interviendront dans des hôpitaux. Dans le domaine de l’agriculture, ils vont soutenir entre autre, les techniques qui favorisent la nutrition et la lutte contre l’insécurité alimentaire au Bénin…

Dans un discours impressionnant et très engagé, ils ont affirmé leur engagement et capacité à pouvoir accomplir avec fierté, leurs différentes missions. « Maintenant, nous pouvons dire que nous sommes des hommes et des femmes formés pour servir au Bénin. Nous sommes très motivés et impatients de devenir membres actifs dans la communauté que nous servons », ont-ils rassuré, dans leur discours prononcé pour la circonstance.

« Les volontaires sont des partenaires dans leurs communautés »

Très contente de cette cérémonie, la Directrice pays du corps de la Paix, Marguerite Roy, a adressé ses vives félicitations aux formateurs, et remerciements aux stagiaires : « vous avez réussi, félicitations…, Je suis toute heureuse de votre détermination », a-t-elle fièrement déclaré sans pour autant oublier ses mots de félicitation à l’endroit du diplomate Américaine en poste à Cotonou: « Monsieur l’ambassadeur, merci d’avoir toujours été présent à nos côtés« .

« Les volontaires sont des partenaires dans leurs communautés », a ajouté Marguerite Roy qui a souligné que les volontaires contribuent à l’affermissement de la coopération entre le Bénin et les Etats-Unis.

Le Bénin salue l’engagements des Etats-Unis

Présent à cette cérémonie, le Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin, Erick Jean-Marie Zinsou, a dit être très ému de voir la prestation des volontaires du corps de la paix.

« Je voudrais féliciter les encadreurs qui ont fait un travail formidable. Bienvenue aux nouveaux volontaires qui sont venus mettre leurs compétences au service de la coopération benino-americaine », a déclaré Erick Jean-Marie Zinsou, qui a salué l’engagement des États-Unis aux côtés du Bénin et remercié les États-Unis pour l’impact de cette coopération sur le peuple Béninois.

« Je ne doute pas un instant du sérieux avec lequel vous accomplirai votre mission au Bénin. Je vous exhorte à travailler de manière collégiale avec vos collègues et la société dans laquelle vous allez vivre….Vous nous aidez à renforcer les échanges entre nos deux pays », a-t-il fait remarquer.

Tout comme ses prédécesseurs, l’Ambassadeur des USA près le Bénin, Brian Shukan, a exprimé sa joie pour le dévouement dont fait montre les nouveaux volontaires. « Je suis ému de voir l’engagement et la détermination des stagiaires, et ceux, des deux pays, qui travaillent la main dans la main pour une meilleure coopération ».

A noter que cette cérémonie de prestation de serment, fait suite à un stage préliminaire de recyclage linguistique, technique et transculturel de plusieurs semaines.