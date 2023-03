Bénin: première séance d’entrainement de Gernot Rohr avec les Guépards (photos)

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a effectué lundi sa première séance d’entrainement avec les Guépards au stade GMK à Cotonou. Ceci, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023.

Les Guépards du Bénin sont en rassemblement à Cotonou, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Les Béninois affrontent le Rwanda ce mercredi, à l’occasion de la troisième journée des phases qualificatives. Sous la houlette du tout nouveau sélectionneur, Gernot Rohr, les fauves ont effectué leur première séance d’entrainement, dans le cadre de ce choc, décisif dans la course à la qualification. C’est le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou qui a servi de cadre à cette première prise de contact de Rohr avec ses poulains.

Avec un groupe réduit de joueurs, le technicien franco-béninois a dirigé en personne la séance qui s’est tenue dans une bonne ambiance, selon les informations de Mega Sports. Selon le média, les Guépards ont effectué plusieurs exercices, allant de l’échauffement aux ateliers de circulation et de la conservation de balle et bien d’autres. Des exercices dont une partie a été ouverte au public.

A préciser que plus de la moitié des joueurs convoqués ont pris part à cette première séance d’entrainement. Il s’agit entre autres de Saturnin Allagbé, Khaled Adénon, Olivier Verdon, Mattéo Ahlinvi, Ange Chibozo, Cédric Hountondji, Youssouf Assogba, Jodel Dossou, Melvyn Doremus,Aiyegun Tosin et Sessi d’Almeida. Le reste du groupe a rallié Cotonou dans la nuit d’hier. Désormais au complet, le contingent effectuera ce mardi sa deuxième et dernière séance, avant le match contre les Amavubi du Rwanda, le lendemain.