Bénin: plusieurs millions emportés dans un cambriolage à Cotonou, 15 suspects arrêtés

Suite à un cambriolage perpétré dans la nuit du 09 au 10 janvier 2023 à Cotonou, les éléments de la Police républicaine en service dans le 6e arrondissement ont lancé une enquête qui a abouti à l’interpellation de 15 suspects. Pendant le cambriolage, 9 000 000 FCFA, des téléphones de marque Iphones et d’autres objets ont été dérobés.

15 individus dont deux (02) femmes ont été interpellés par la police après un cambriolage à Cotonou. Au cours des interpellations, la police a procédé à des perquisitions aux domiciles des présumés cambrioleurs à Cotonou et à Abomey-Calavi. Selon le Grand Mono, une somme de 5 315 000 FCFA, 55 téléphones portables, des colliers, un bracelet en or, des motocyclettes et des ordinateurs portatifs ont été découverts lors des fouilles.

Les intéressés sont également soupçonnés d’être à l’origine d’un cambriolage orchestré dans la commune d’Abomey-Calavi, dans la même nuit du 09 au 10 janvier 2023. Cette nouvelle accusation est confortée par un passeport retrouvé pendant la perquisition. En attendant de démantelé tout le réseau, la police présentera les 15 suspects au Procureur.