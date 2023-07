Bénin: Patrice Talon se rendra en Guinée-Bissau samedi prochain

- Publicité-

Le chef de l’Etat béninois, le président Patrice Talon sera hors du territoire national le samedi 8 Juillet. Il prendra le vol pour la Guinée-Bissau pour participer au Sommet de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (Cédéao).

Le président Patrice Talon va se joindre à ses pairs de la cedeao pour participer à ce sommet sous régional prévu pour le dimanche 9 juillet 2023. Les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) vont se réunir pour discuter entre autres sur la tenue des élections au Mali, Burkina-Faso et en Guinée-Conakry, trois pays dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par coups d’État et suspendus des organes décisionnels de la cedeao.

Selon le président ivoirien, « La tenue des élections dans les délais proposés est souhaitée, afin que ces pays disposent des régimes et des dirigeants démocratiquement élus ».

Il faut souligner que le Mali et le Burkina Faso soumis à des sanctions par la cedeao ont décidé de retourner à l’ordre constitutionnel en 2024. Au cour de cette rencontre des chefs d’Etat et de gouvernement, la question sécuritaire dans la sous région ne sera pas occultée. Le Mali et le Burkina Faso étant deux pays en proies à des menaces djihadistes.