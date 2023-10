Bénin: Patrice Talon nomme les membres du Comité des rites Vodoun (liste)

- Publicité-

Par décret pris en septembre dernier, le président Patrice Talon a nommé les membres du Comité des rites vodoun.

Patrice Talon a mandaté plusieurs personnes pour le développement du tourisme religieux autour des rites vodoun. Elles font partie d’un comité mis en place pour conduire et coordonner les travaux.

Selon le décret, le Comité des rites Vodoun est composé des membres ci- après :

Président : Mahougnon Kakpo, professeur spécialiste des études africaines ;

Secrétaire exécutif : Bertin Sossa, chanteur et membre du groupe « Les Frères Guedehounguè » ;

Ayaba Colette Dossou (Tohounon Zounninhoué Yintossou), dignitaire du Vodun ;

Dodji Amouzouvi, Professeur de sociologie religieuse à l’Université d’Abomey-Calavi, spécialiste du Vodun et directeur du Laboratoire d’analyse et de recherche religion, espaces et développement (Larred-Uac) ;

Gilles Yves Seho, dignitaire du Vodun connu sous le nom de Hounon Behumbeza, président de l’Association des adeptes Mami-Dan du Bénin ;

Zewanon Ghezo (alias Hounon Zomadonou) ;

Sètondji Ado (Hounon Adanklounon) ;

Patrice Hounsa (Hounon Togbé Yedy) ;

Edmond Dossa Kpoffon.

Le Comité des Rites Vodoun a pour mission principale « de soutenir la labellisation des rites, des cérémonies et des pratiques des couvents du Vodoun, dans le cadre de leur promotion touristique ». Il est attendu des membres du Comité des propositions et des avis pertinents sur les programmes d’aménagement et d’exploitation du projet « Route des couvents Vodoun ».