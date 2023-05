Bénin: Patrice Talon fête son 65ème anniversaire ce jour

- Publicité-

Le président Patrice Talon souffle une bougie de plus ce lundi 1er mai 2023. Le Chef de l’État béninois fête son 65ème anniversaire, 7ème bougie depuis son accession au pouvoir.

Arrivée au pouvoir à l’âge de 58 ans, Patrice Talon ferme aujourd’hui sa 65ème année. Il vient ainsi de consacrer 07 années de son existence à l’exercice du pouvoir. Constitutionnellement, il lui reste encore 03 ans à consacrer à cette haute fonction.

Plus haute autorité du pays, l’anniversaire de Patrice Talon ne passe pas inaperçu. Depuis plusieurs heures déjà, des messages de « joyeux anniversaire » inondent la toile à son honneur. Ses proches et partisans profitent de l’occasion pour adresser leurs meilleurs vœux.

Un homme d’affaires devenu président de la République

Le président Patrice Talon est né le 1er mai 1958 à Abomey au Bénin. Après son cursus scolaire primaire et secondaire. Patrice Talon s’intéresse aux études en mathématiques et sciences physiques à la Faculté des sciences de l’Université de Dakar.

Très vite, il se tourne vers les affaires. En 1983, il entre dans l’activité de négoce des emballages et des intrants agricoles. Ses activités se sont diversifiées pour s’étendre à d’autres secteurs tels que : l’hôtellerie, la logistique, et les prestations portuaires.

Homme d’affaires à succès, Patrice Talon est retourné au pays pour continuer intensifier ses activités économiques, mais aussi pour s’impliquer dans le débat politique. Pendant longtemps, il a été dans l’ombre des hommes politiques et avait gagné le statut de « faiseur de roi ».

De l’ombre à la commande…

Après ses ennuis judiciaires sous le régime de l’ex-président Thomas Boni Yayi, Patrice Talon a décidé de monter ouvertement sur la scène politique. Depuis la France où il s’était exilé, Patrice Talon a préparé sa candidature à l’élection présidentielle de 2016.

Soutenu par la jeunesse, timidement par une partie de la classe politique, il a accédé à la présidence de la République en battant au second tour le candidat de Boni Yayi, en la personne de Lionel Zinsou.

Alors qu’il avait promis faire un seul mandat à la tête du pays, Patrice Talon est actuellement dans son second mandat. Un rétropédalage que ses partisans ont justifient par l’échec de la révision constitutionnelle dont l’objectif était d’inscrire le mandat unique dans la loi fondamentale.

Initiateur de « réformes difficiles », le président Patrice Talon a dû casser beaucoup d’œufs. Il est vrai que depuis quelques temps, on observe une accalmie sur le plan politique, mais il est à retenir que son règne, jusque-là, est émaillé de conflits politiques et de violences électorales ayant conduit à des « exils et emprisonnements politiques ».

