Bénin: Patrice Talon félicite Bola Tinubu, nouveau président élu du Nigéria

Le Président béninois Patrice Talon a adressé ses chaleureuses félicitations au nouveau président nigérian pour son élection à la magistrature suprême de son pays. Dans un message personnel ce jeudi, le Président Talon a exprimé sa volonté de travailler étroitement avec Bola Tinubu, président élu du Nigéria, pour renforcer les liens de coopération entre les deux pays.

Le Président Patrice Talon s’est réjoui ce jeudi, de la perspective de collaborer avec le président élu du Nigéria Bola Tinubu, pour dynamiser les instances sous-régionales et continentales. Il est convaincu que les deux pays peuvent écrire « ensemble les pages d’une coopération plus impactante » pour le bénéfice de leurs populations respectives.

« Je suis convaincu qu’avec vous, le Bénin et le Nigéria écriront ensemble les pages d’une coopération plus impactante, au bénéfice de nos populations respectives », a déclaré le chef d’Etat béninois. « D’ores et déjà, je forme pour vous-même, mes vœux de santé et de succès dans vos fonctions, et pour le Peuple frère du Nigéria, des vœux de paix et de prospérité« , a-t-il ajouté.

Le message du Président béninois témoigne de sa volonté de renforcer les relations bilatérales avec le Nigéria, qui est le géant économique de la région. La coopération entre les deux pays est cruciale pour la stabilité et la prospérité de l’Afrique de l’Ouest.