Bénin: « On ne va pas courir derrière un joueur », Gernot Rohr sur Colin Dagba et Charbel Gomez

-Publicité-

En conférence de presse ce mardi pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour le match contre le Sénégal en éliminatoire de la CAN 2023, Gernot Rohr a justifié l’absence de Colin Dagba et Charbel Gomez dans son groupe.

On connait désormais la liste des joueurs retenus pour la rencontre face au Sénégal, le 17 juin prochain, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Deuxièmes du groupe L, à égalité de point avec le Mozambique (3è), les Guépards doivent arracher la victoire contre les Lions de la Téranga pour se rapprocher de la qualification. Un gros challenge pour le onze national et son sélectionneur national qui va livrer son premier grand match à la tête de l’équipe.

Et pour l’occasion, Gernot Rohr a fait appel à un groupe de 25 joueurs avec plusieurs jeunes dont Narcisse Aguiar de Dadjè Fc d’Aplahoué et Ricardo Prince Dossou (Asvo). Les binationaux Audey Brandon Agounon (Us Orléans – France) et Andréas Hountondji (Sm Caen – France) fêtent également leur première convocation. Tout le contraire de Colin Dagba, sélectionnable mais zappé par le sélectionneur national. Interrogé sur l’absence du Franco-béninois sur sa liste, le technicien de 69 ans a justifié son choix.

- Publicité-

« Nous lui avions laissé plusieurs messages mais il n’y a pas répondu. On va pas courir derrière un joueur. On lui souhaite d’être sélectionné en équipe de France« , a déclaré Gernot Rorh qui s’est également prononcé sur la situation de Charbel Gomez, plus appelé en sélection. Et l’ancien international allemand dit se concentrer sur les joueurs capables d’apporter quelques choses à l’équipe et qui ont surtout la volonté.

Colin Dagba dit « non » à la sélection béninoise

Né à Béthune, Colin a rejoint le centre de formation du Paris Saint-Germain en 2016, avant de signer pro en 2017. Le 4 août 2018, il vit ses premiers moments de joueur professionnel, en étant titularisé lors du Trophée des Champions, face à Monaco, remporté 4-0 par les Rouge et Bleu. Il fait aussi une entrée remarquée en 8e de finale de l’UEFA Champions League face à Manchester lors du match aller à Old Trafford, en remplacement de Di Maria. Depuis 2019, il est l’un des piliers de l’Équipe de France Espoirs, entraînée par Sylvain Ripoll.

Approché par l’ancien sélectionneur Michel Dussuyer pour porter le maillot de la sélection béninoise, le jeune défenseur a tout simplement rejeté la proposition du technicien français de défendre les couleurs du pays de son père, préférant garder sa chance pour l’équipe de France.

Articles similaires