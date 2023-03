Bénin: nouveau départ pour la joueuse Cathérine Zinsou à Dynamique FC

Au chômage depuis son départ de l’AS Galaxy, Cathérine Zinsou va rebondir du côté de Dynamique FC. Le club d’Abomey-Calavi a signé l’attaquante pour le reste de la saison.

Bonne nouvelle pour Cathérine Zinsou. Libre depuis son départ de l’AS Galaxy, l’attaquante vient de s’engager avec Dynamique FC. La joueuse a signé avec le club d’Abomey-Calavi pour le reste de la saison. Un nouveau point de chute pour l’avant-centre béninoise qui vient renforcer le secteur offensif de cette équipe qui évolue en première division du championnat féminin.

« C’est avec un grand plaisir que je viens vous annoncer que j’ai officiellement signé un contrat avec l’équipe de Dynamique Football Club de Calavi en provenance de AS Galaxie de Parakou », a annoncé Cathérine Zinsou dans un post sur les réseaux sociaux pour officialiser la nouvelle.

« Je me sens apte à jouer »

« Après la première partie de saison sans jouer pour faute d’une blessure, je rejoins le magnifique et symbolique club de Calavi pour cette seconde partie saison 2022-2023 », a ajouté la jeune joueuse qui se dit désormais d’attaque pour embrasser sa nouvelle mission. « Je vais travailler et contribuer à aider mon nouveau club pour atteindre son objectif principal de la campagne 2022-2023 ».

Handicapée par des pépins physiques qui lui a coûté la première partie de la saison, Cathérine rassure sur sa forme physique et son désir de retrouver la compétition. « J’ai passé une première partie de saison difficile liée à mon traitement et ma rééducation. Maintenant je me sens beaucoup mieux et apte pour jouer. Vos soutiens m’ont permis de rester positive et optimiste. Merci infiniment pour tout. Ensemble nous allons écrire une belle histoire avec Dynamique FC », a conclu Catherine Zinsou. Un nouveau départ pour l’internationale béninoise.