Bénin-Niger : les experts finalisent leurs travaux sur la réouverture de la frontière

Le Bénin et le Niger franchissent une nouvelle étape dans le processus de normalisation de leurs relations. Dans un communiqué conjoint publié ce 16 juin 2026, les deux gouvernements annoncent que les experts chargés d’examiner les conditions de réouverture de la frontière ont achevé un premier cycle de travaux jugé satisfaisant. Un rapport commun est attendu dans les prochains jours.

Les discussions engagées entre le Bénin et le Niger en vue de la réouverture de leur frontière commune progressent. Dans un communiqué conjoint signé ce mardi 16 juin 2026 , les autorités des deux pays indiquent que les travaux confiés au comité conjoint d’experts ont connu des avancées significatives.

Cette démarche fait suite à la visite officielle du président Romuald Wadagni à Niamey le 2 juin dernier. À cette occasion, les chefs d’État des deux pays avaient décidé de mettre en place un comité conjoint chargé d’examiner les conditions de réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger.

Selon le communiqué, les délégations des deux pays ont mené « un travail approfondi sur l’ensemble des questions inscrites à leur mandat ». Au terme des quinze jours qui leur avaient été accordés, les experts ont remis les conclusions de leurs travaux à leurs autorités respectives.

Les deux gouvernements saluent les résultats obtenus lors de cette première phase. Ils se félicitent notamment des « résultats fructueux de ce premier cycle de travaux sur l’ensemble des sujets examinés ».

Un rapport commun attendu

Le processus n’est toutefois pas encore totalement achevé. Les experts béninois et nigériens doivent se retrouver à nouveau avant la fin de la semaine afin d’harmoniser leurs conclusions et de soumettre un rapport commun aux présidents des deux pays.

Pour les autorités des deux États, cette ultime étape devrait permettre « l’aboutissement heureux d’un processus conduit avec sérieux, célérité et un sens aigu de l’intérêt partagé ».

Dans leur déclaration, les gouvernements béninois et nigérien réaffirment également leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays. Ils mettent en avant « l’engagement personnel du président Wadagni et du président Tiani en faveur d’un partenariat bénino-nigérien renforcé ».

Selon le communiqué, cette dynamique devrait contribuer à ouvrir « une page nouvelle dans les relations entre les deux pays frères », après plusieurs mois de tensions ayant affecté les échanges entre Cotonou et Niamey.

Le rapport final des experts est désormais attendu pour éclairer les décisions qui seront prises concernant la réouverture effective de la frontière entre les deux États.