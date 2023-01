Bénin: Moov Money, sponsor officiel du tournoi interbancaire de football

Sponsorisé par le réseau de téléphonie Mobile Moov Africa à travers son service Moov Money, la deuxième édition du tournoi interbancaire de football organisé par la Fédération des syndicats de travailleurs de banque et établissements financiers (FESTRABANK) en collaboration avec l’APBEF vient de prendre son envol. Le lancement officiel a été fait ce samedi 21 janvier sur le terrain Elite Sport de PK14.

C’est parti pour la deuxième édition du tournoi interbancaire de football organisé par la Fédération des syndicats de travailleurs de banque et établissements financiers (FESTRABANK) en collaboration avec l’APBEF. Démarré officiellement ce samedi à 8 heures sur le terrain Elite Sport de PK14, les banquiers du Bénin pour la circonstance ont démontré une fois encore qu’ils savent jouer au cuir rond devant un public visiblement sidéré par la qualité du jeu des équipes.

Pour le premier vice président de l’association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, Sadio Cissé, ce tournoi qui va non seulement participer à l’amélioration de la santé physique des employés des banques, va également contribuer au brassage des employés des différentes banques implantées au Bénin.

Présent à cette cérémonie de lancement, le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes (Csa-Bénin), après avoir félicité la FESTRABANK pour l’initiative, a réitéré son soutien et celui de l’ensemble des travailleurs de la CSA Bénin aux banquiers. » La FESTRABANK étant affiliée à la CSA Bénin, je suis venu pour féliciter les camarades qui ont décidé de sortir des bureaux, de sortir des réunions de négociations pour se créer un moment de récréation et je suis particulièrement heureux d’être venu« , a indiqué Anselme Amoussou.

La FESTRABANK reconnaissante envers Moov Money

Au nom du bureau fédéral et du comité d’organisation du tournoi, le secrétaire général de la Fédération des syndicats de travailleurs de banque et établissements financiers, (FESTRABANK), a exprimé toute sa gratitude à Moov Money, sponsor officiel de la deuxième édition du tournoi. « Nous réitérons tous nos remerciements à l’endroit de Moov Money, qui nous accompagne pour leur appui financier, technique et matériel« , a indiqué Eraste Agossou.

Au total, des équipes issues de 12 banques implantées au Bénin vont mesurer leurs crampons tout au long de cette compétition qui va se dérouler sur 15 week-ends d’affilé. Il s’agit entre autres de BOA, UBA, NSIA Bank, BSIC, Coris Bank, BIIC, OBB, BABN, CAA, EBJ, CCEI et BGFI.

Lancement Tournoi FESTRABANK 2023

Lancement Tournoi FESTRABANK 2023

Lancement Tournoi FESTRABANK 2023