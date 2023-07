Bénin: « Moi, je vise la Coupe du monde 2026 », Oswald Homeky

Le Ministre des Sports, s’est exprimé sur la performance des Guépards qui sont toujours en quête de points en vue d’une éventuelle qualification à la Can 2023. Selon Oswald Homeky, l’espoir est permis. Et même au-delà d’une qualification à la Can, il vise la prochaine coupe du monde.

Dans le groupe L, le Bénin est en difficulté. Mais ses chances de qualification à la Can 2023 ne sont pas nulles. Les Guépards jouent leur dernière carte face au Mozambique en septembre prochain. Le Ministre des Sports croit à un exploit et reste convaincu de la qualification de l’équipe.

Dans un entretien accordé à Fraternité Fm, le Ministre a indiqué que la vision à long terme va au-delà de la qualification à la Can. « Le projet, c’est 25/26. C’est le mandat qu’on a donné à Gernot Rohr. Il faut rajeunir l’équipe. Il faut donner la chance aux joueurs locaux qui ont du talent.«

« Moi, je vise la coupe du monde 2026. Je vise un stabilité à partir de 2025. Le but est qu’à partir de 2025, le Bénin ne rate plus aucune Can, aucune coupe du monde », a-t-il déclaré.

