Bénin: Mahamadou Issoufou reçu en audience par Patrice Talon

L’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou a été reçu en audience au Palais de la Marina, vendredi 28 octobre 2022. Avec le président Patrice Talon, il a discuté des questions de sécurité dans la sous-région.

Président du Panel Indépendant de Haut Niveau sur la Sécurité et le Développement au Sahel, Mahamadou Issoufou a échangé avec le président béninois Patrice Talon. Les deux personnalités ont évoqué des sujets liés à la sécurité, en cette période de la montée du djihadiste dans la sous-région. Les discussions ont été également porté sur les défis « institutionnels, climatiques, démographiques, du développement économique et social au Sahel mais aussi dans les pays du Sahara, du Golfe de Guinée et de la CEDEAO qui sont frontaliers avec les pays du Sahel ».

Avant le Bénin, Mahamadou Issoufou était au Mali où il a échangé avec Assimi Goïta. Les thématiques abordées sont celles évoquées avec le président Patrice Talon, à savoir : sécurité et développement. « Il s’agit de faire cette évaluation et de faire des propositions et des recommandations afin d’agréger les efforts de tous les acteurs, les États comme leurs partenaires, pour être plus efficaces en vue d’apporter des réponses plus pertinentes face aux défis que rencontre notre espace commun », avait-t-il confié après son audience avec Assimi Goïta.

Sur le plan sécuritaire, il faut rappeler que le Bénin a signé un accord militaire avec le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cet accord répond à la logique du Bénin de ne pas rester en autarcie face aux agissements des terroristes qui troublent depuis plusieurs mois la quiétude de ses populations.