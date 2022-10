Bénin: Mahamadou Issoufou en audience chez Patrice Talon ce vendredi

A Cotonou, capitale économique du Bénin dans la soirée du jeudi 27 Octobre 2022, l’ancien président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou sera reçu en audience ce vendredi 28 Octobre par Patrice Talon.

L’ancien président du Niger, Monsieur Mahamadou Issoufou sera en audience ce vendredi 28 Octobre au palais de la présidence du Bénin où il tiendra une séance de concertation et d’échanges avec le président Patrice Talon sur des sujets d’ordre sécuritaires.

Au cours de l’audience, les deux hommes d’Etat feront le point de la stratégie en cours dans le cadre de la lutte contre les groupes armées au Sahel. En effet, l’ancien Président Nigérien préside un panel dont les missions sont transversales au Sahel. Il s’agit du Panel Indépendant de Haut Niveau sur la Sécurité et le Développement au Sahel.

Avant de fouler ce jeudi soir le sol béninois, l’ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou était dans la matinée au Mali où il a échangé avec le président de transition, Assimi GOITA toujours sur la sécurité dans le sahel mais également sur des défis institutionnels, climatiques, démographiques, du développement économique et social au Sahel.

La mission conduite par le président Issoufou Mahamadou est une mission d’évaluation sur la sécurité et le développement au sahel qui consiste à évaluer les différentes stratégies qui sont mises en œuvre et qui sont en cours actuellement en vue de faire face aux différents défis déjà évoqués.

« Il s’agit de faire cette évaluation et de faire des propositions et des recommandations afin d’agréger les efforts de tous les acteurs, les États comme leurs partenaires, pour être plus efficaces en vue d’apporter des réponses plus pertinentes face aux défis que rencontre notre espace commun », avait-t-il confié après son audience avec Assimi Goïta.

Il s’agit donc pour le président du Panel Indépendant de Haut Niveau sur la Sécurité et le Développement au Sahel de faire au cours de cette tournée dans les pays, de faire un état des lieux, un diagnostic par rapport a la situation, y compris l’évaluation des différentes stratégies et l’examen des résultats qui ont permis de faire des propositions et des recommandations.