Bénin-Ligue Pro Suite: Real Sport et Adjidja déroulent, les résultats de la 4è journée

Fortunes diverses pour les équipes béninoises ce weekend, à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue Pro Suite. Voici le récapitulatif des matchs joués.

La quatrième journée de la Ligue Professionnelle a livré son dénouement ce dimanche 02 avril 2023, avec des résultats contrastés et des performances en demi-teinte. Dans la zone AB, le Réal Sport a infligé une cinglante défaite de 3 buts à zéro à Hodio à domicile. De son côté, Énergie a été vaincue à Bembèrèkè par Béké, avec un score serré de 1-0.

L’As Tonnerre a quant à elle grondé sur Dynamo, lors de leur affrontement à Bohicon. Les locaux se sont imposés sur le score étriqué de 1-0. Enfin, Soleil et Dynamique se sont quittés sur un match nul (1-1), tandis que Panthères et Espoir ont été contraints au partage des points lors d’une rencontre sans but.

Dans la zone CD, Adjidja a consolidé sa position de leader en dominant Avrankou Omnisport sur un score final de 3-1. La Jeunesse Sportive de Ouidah a quant à elle réussi à maîtriser Sitatunga, en remportant la rencontre sur le score de 3-2. En revanche, Djeffa a subi une défaite cuisante sur le terrain d’Aziza, (1-0). La Jeunesse Sportive de Pobè et Ofmas Sad ont quant à elles livré une rencontre équilibrée, avec un score nul et vierge. Enfin, les policiers de l’As Police ont été vaincus par Sobemap sur le score étriqué de 1-0.

Les résultats de la 4è journée de la Ligue Pro Suite:

Zone AB

01/04/23

Tonnerre 1-0 Dynamo PK

Réal Sport 3-0 Hodio

02/04/23

Soleil 1-1 Dynamique

Panthères 0-0 Espoir

Béké 1-0 Énergie

Zone CD

01/04/23

Aziza 1-0 Djèffa

JS Pobè 0-0 OFMAS-SAD

Adjidja 3-1 Avrankou Omn

02/04/23

JS Ouidah 3-2 Sitatunga

AS Police 0-1 SOBEMAP

Le classement après la 4è journée:

Zone AB

1er AS Tonnerre 08 pts +06

2è Réal Sport 07 pts +02

3è Hodio FC 07 pts +01

4è Béké FC 07 pts +01

5è Soleil FC 07 pts +01

6è Panthères FC 05 pts +01

7è Énergie FC 03 pts -01

8è Dynamique FC 03 pts -04

9è Espoir FC 02 pts -02

10è Dynamo Parakou 02 pts -03

Zone CD

1er Adjidja FC 09 pts +05

2è Aziza FC 09 pts +02

3è JS Ouidah 07 pts +01

4è OFMAS-SAD FC 07 pts +01

5è Sitatunga FC 05 pts +02

6è AS Police 05 pts +00

7è JS Pobè 05 pts -02

8è Djèffa FC 04 pts -01

9è SOBEMAP FC 03 pts -02

10è Avrankou Omn 01pt -06