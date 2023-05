Bénin-Ligue Pro Suite: les militaires déroulent, les résultats de la 8è journée

-Publicité-

La huitième journée de la Ligue Pro Suite a livré ce weekend son verdict avec des fortunes diverses pour les équipes engagées. Découvrez les résultats des matchs disputés.

Les militaires de Toffo ont rendu un bel hommage aux victimes de l’incendie de Toffo. L’équipe d’Adjidja a en effet battu son homologue de Djeffa (3-1) dans la zone CD, lors de la 8è journée de la Ligue Pro Suite. À la 37ème minute de jeu, Harold Avodagbé a ouvert le score sur penalty, suivi par un but de Bassory Tanou à la 44ème minute, grâce à une passe de Jean Nambigou. Bien que les visiteurs aient réduit le score, les militaires ont réussi à marquer un troisième but par l’intermédiaire de Matthew Igbanaka sur une longue passe de Zoumana Dagnongo, remportant ainsi la victoire.

Dans cette même zone, la Jeunesse Sportive de Pobè a remporté la deuxième place en battant Sitatunga 1-0 à domicile, tandis que la Jeunesse Sportive de Ouidah a pris le dessus sur l’As Police 2-0 à domicile. Sobemap a également remporté sa rencontre contre Aziza à l’extérieur sur le score de 2-0, tandis que Ofmas Sad et Avrankou omnisport ont fait match nul 1-1.

Dans la zone AB, Soleil a perdu des points à domicile en faisant match nul 0-0 contre Réal Sport, permettant à l’As Tonnerre de prendre la première place grâce à sa victoire 1-0 contre Dynamique. La place de dauphin est revenue à Dynamo de Parakou après sa démonstration de force face à Énergie (4-1). Espoir a gagné sa rencontre à l’extérieur contre Béké (1-0), tandis que Panthères s’est offert Hodio (1-0) à domicile.

Au total, 19 buts ont été marqués lors de cette journée, avec une moyenne de 1,9 buts par match. La rencontre la plus prolifique a été celle entre Dynamo de Parakou et Énergie dans la zone AB, avec un total de cinq buts marqués. Cette journée a vu huit victoires et deux matchs nuls. La prochaine journée est prévue pour le dimanche 14 mai prochain.

