Bénin-Ligue Pro Suite: le point complet de la 7è journée

Découvrez les rencontres disputées ce weekend, comptant pour la 7è journée de la Ligue Pro Suite.

Dans la zone A-B, le club de Soleil FC, en déplacement à Dynamique, s’est incliné sur le score de 2-1. Le même sort a été réservé au dauphin, l’As Tonnerre, qui n’a pas réussi à gronder face au Dynamo à Parakou (2-0). La surprise de cette journée est la victoire de la lanterne rouge, Espoir Fc, contre Panthères Fc. De son côté, Béké, en déplacement à Dogbo, a triomphé d’Énergie Fc (2-1). Enfin, Hodio et Réal Sport ont terminé la rencontre en bons amis (0-0).

Dans la zone C-D, Adjidja a lâché des points dans la course au titre, en s’inclinant sur la pelouse de la lanterne rouge, Avrankou Omnisport (2-1). Sitatunga, quant à lui, s’est réveillé à domicile et a maîtrisé la Jeunesse Sportive de Ouidah sur un score de 2-0. Sobemap a remporté une victoire précieuse à domicile contre l’As Police (2-0). La Jeunesse Sportive de Pobè a également réalisé une bonne opération face à Ofmas Sad (2-0). Cependant, le choc tant attendu entre Djèffa et Aziza a été reporté au 1er mai 2023.

Il convient de noter qu’à l’issue de cette journée, dix-huit buts ont été marqués, soit une moyenne de deux buts par match. En outre, quatre rencontres se sont terminées sur le score de 2-0. Huit victoires ont été enregistrées lors des neuf rencontres, dont deux à l’extérieur.

