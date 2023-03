Bénin-Ligue Pro Suite: Adjidja enchaîne, Panthères FC se relance, les résultats de la 2è journée

La Ligue Pro Suite se disputait ce weekend avec les rencontres de la deuxième journée. Découvrez les résultats des matchs disputés.

Dans la Zone A-B, les Panthères Fc ont réalisé l’exploit en éteignant Soleil Fc à Djougou, s’imposant ainsi sur le score de 4 buts à 1 et occupant la première place. Les quatre autres rencontres ont toutes abouti à des scores de parité.

À Parakou, Dynamo et Hodio ont été contraints au partage des points sur un score de 1 but partout. Le même score a sanctionné la bataille opposant Énergie à Real Sport. Enfin, Béké et Tonnerre, ainsi qu’Espoir et Dynamique, se sont séparés sur des scores nuls et vierges.

Dans la Zone C-D, Adjidja a confirmé sa bonne forme en étrillant la Jeunesse Sportive de Pobè à domicile sur un score de 3-0. Avec cette victoire, les militaires trônent à la tête de la Zone avec 6 points. De son côté, Aziza s’est réveillé et a remporté la victoire face à la Jeunesse Sportive de Ouidah sur un score de 2-1.

Même opération pour Ofmas Sad face à Sobemap, sur le score de 1-0. À Porto-Novo, Djeffa et Sitatunga se sont quittés dos à dos, avec une rencontre sans but. Enfin, Avrankou omnisport a contraint l’As Police au partage des points sur un score de 1 but partout. Il convient de noter qu’au cours de cette journée, 6 matchs nuls ont été enregistrés sur 10 disputés, pour un total de 18 buts inscrits, soit une moyenne de 1,8 but par match.

Les résultats de la 2è journée:

Zone A-B

18/03/23

Dynamo PK 1-1 Hodio

Espoir 0-0 Dynamique

Énergie 1-1 Réal Sport

19/03/23

Béké 0-0 Tonnerre

Panthères 4-1 Soleil

Zone C-D

18/03/23

Avrankou Omn 1-1 Police

Adjidja 3-0 JS Pobè

19/03/23

OFMAS-SAD 1-0 SOBEMAP

Djeffa 0-0 Sitatunga

Aziza 2-1 JS Ouidah

Le classement après la 2è journée:

Zone A-B

1er Panthères FC 04 pts +03

2è Hodio FC 04 pts +01

3è Réal Sport 04 pts +01

4è Soleil FC 03 pts -01

5è AS Tonnerre 02 pts +00

6è Dynamique FC 02 pts +00

7è Énergie FC 02 pts +00

8è Béké FC 01 pt -01

9è Espoir FC 01 pt -01

10è Dynamo Parakou 01 pt -02

Zone C-D

1er Adjidja FC 06 pts +04

2è Sitatunga FC 04 pts +03

3è AS Police 04 pts +01

4è Aziza FC 03 pts +00

5è JS Ouidah 03 pts +00

6è OFMAS-SAD FC 03 pts +00

7è JS Pobè 03 pts -02

8è Djèffa FC 01 pt -01

9è Avrankou Omn 01pt -03

10è SOBEMAP FC 00 pt -02