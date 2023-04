Bénin-Ligue Pro Suite: Adjidja enchaîne, la manita de la JS Pobè, les résultats de la 5è journée

Plusieurs matchs étaient au programme ce weekend à travers les pelouses béninoises, comptant pour la cinquième journée de la Ligue Pro Suite. Découvrez les résultats complets des rencontres disputées.

Dans la zone CD du championnat, l’équipe d’Adjidja a réaffirmé son ambition de remporter ce tournoi. Les militaires ont vaincu la Jeunesse Sportive de Ouidah avec brio, sur un score final de 3-1, confortant leur position de leader devant l’équipe d’Aziza qui a été contrainte au match nul contre Avrankou Omnisport (1-1). Menés en première période, les soldats ont fait preuve de discipline et de détermination pour combler leur retard et prendre l’avantage, grâce à des réalisations de Tanou, Nambigou et Saka Koto.

Dans cette zone, l’équipe de la Jeunesse Sportive de Pobè a écrasé l’AS Police sur un score sans appel de 4-0, tandis que Sitatunga s’est inclinée face à Sobemap sur la plus petite des marges (1-0) . De son côté, Ofmas Sad a subi une défaite sur son terrain contre Djèffa (3-1), qui passe devant son adversaire au classement.

Dans la zone AB, Tonnerre FC a dominé Réal Sport à domicile sur le score de 1-0, confortant sa position de leader. Soleil FC a également brillé à Bembèrèkè en battant l’équipe de Béké sur la marque de 2-1. À Parakou, Dynamo s’est imposé contre la lanterne rouge, Espoir FC (2-0), enfonçant encore davantage cette équipe en crise. En déplacement à Comè, Dynamique a été battu par Hodio, son solide dauphin, sur le score de 2-1. Enfin, Panthères et Énergie se sont neutralisées au terme d’un match terne (0-0).

Résultats complets de la 5ème journée

Zone AB

08/04/23

Tonnerre 1-0 Réal Sport

Béké 1-2 Soleil

09/04/23

Hodio 2-1 Dynamique

Panthères 0-0 Énergie

Dynamo Pk 2-0 Espoir

Zone CD

08/04/23

SOBEMAP 1-0 Sitatunga

JS Pobè 4-0 AS Police

Adjidja 3-1 JS Ouidah

09/04/23

Aziza 1-1 Avrankou Omn

OFMAS-SAD 1-3 Djèffa

Classement à l’issue de la 5ème journée

Zone AB

1è AS Tonnerre 11 pts +06

2è Hodio FC 10 pts +02

3è Soleil FC 10 pts +02

4è Réal Sport 07 pts +01

5è Béké FC 07 pts +00

6è Panthères FC 06 pts +01

7è Dynamo Parakou 05 pts -01

8è Énergie FC 04 pts -01

9è Dynamique FC 03 pts -05

10è Espoir FC 02 pts -04

Zone CD

1er Adjidja FC 12 pts +08

2è Aziza FC 10 pts +02

3è JS Pobè 08 pts +02

4è Djèffa FC 07 pts +01

5è JS Ouidah 07 pts -01

6è OFMAS-SAD FC 07 pts -01

7è SOBEMAP FC 06 pts -01

8è Sitatunga FC 05 pts +01

9è AS Police 05 pts -04

10è Avrankou Omn 02 pts -07