Bénin – Ligue 1: SOBEMAP tient le choc, Coton FC craque, le point de la 17è journée

Leader du championnat, SOBEMAP chute mais conserve sa place au classement de la Ligue 1 béninoise, alors que Coton FC a raté l’occasion de s’emparer du trône après une défaite face à Loto-Popo.

Le · MàJ le
Bénin - Sport
La 17è journée du championnat béninois a livré son verdict ce weekend et la tension était à son comble jusqu’au coup de sifflet final. Alors que le leader, l’AS SOBEMAP, s’incline à domicile face à Bani Gansè (0-1), ses poursuivants directs n’ont pas su saisir leur chance, permettant au leader de conserver sa première place. Pourtant intouchable à domicile cette saison, le club portuaire a chuté contre Bani Gansè.

Une défaite qui aurait pu coûter cher si les Buffles du Borgou et Coton FC n’avaient pas, eux aussi, trébuché. Les Buffles se sont inclinés (1-2) à domicile contre les Dragons dans un derby animé, tandis que Coton FC, troisième, a subi un coup de massue en concédant une défaite (1-0) dans les dernières minutes face au Loto-Popo. Ce résultat permet justement au Loto-Popo de revenir à hauteur de l’ASPAC (30 points), créant un trio de chasse compact derrière le duo de tête.

Damissa et l’ASVO, les surprimes de la journée

Plus bas dans le classement, Damissa FC a réalisé l’exploit en allant s’imposer (3-1) chez Dadjè, et grimpe à une belle 7e place. L’ASVO, quant à elle, a offert un spectaculaire match à ses supporters en s’imposant (3-2) contre la JS Pobè dans un duel direct pour le maintien.

En bas du tableau, l’étau se resserre. La défaite du Dadjè le laisse seul lanternier à 10 points, tandis qu’une bataille acharnée oppose cinq équipes (Bani Gansè, JS Pobè, USS-Kraké, Ayéma, ASVO) dans un mouchoir de poche pour éviter la relégation.

Le classement après la 17è journée:

  1. AS SOBEMAP FC – 34 pts (+11)
  2. Buffles FC – 32 pts (+10)
  3. Coton FC – 31 pts (+8)
  4. ASPAC FC – 30 pts (+13)
  5. Loto-Popo FC – 30 pts (+8)
  6. AS Cotonou – 29 pts (+6)
  7. Damissa FC – 26 pts (+4)
  8. Dynamo d’Abomey – 25 pts (+2)
  9. Dragons FC – 22 pts (-4)
  10. Espoir FC – 22 pts (-5)
  11. Hodio FC – 21 pts (-1)
  12. ASVO FC – 17 pts (-6)
  13. Bani Gansè – 16 pts (-4)
  14. JS Pobè FC – 16 pts (-5)
  15. USS-Kraké – 16 pts (-5)
  16. Ayéma FC – 15 pts (-6)
  17. US Cavaliers – 13 pts (-8)
  18. Dadjè – 10 pts (-18)

