Bénin – Ligue 1: SOBEMAP garde la main, Buffles et Coton FC en embuscade, le point de la 18è journée

La 18e journée de Ligue 1 béninoise a resserré la course au titre, avec SOBEMAP toujours leader mais sous la menace directe des Buffles et de Coton FC, tous deux victorieux.

La 18e journée de la Ligue 1 béninoise, première levée de la phase retour, a confirmé la densité du championnat. En tête, l’AS SOBEMAP FC conserve les commandes, mais la pression s’intensifie derrière avec Buffles FC et Coton FC, tous deux vainqueurs ce week-end.

Samedi, les Buffles ont frappé fort en dominant Dynamo d’Abomey (3-1), signant un succès précieux dans la course au sommet. Dans le même temps, l’AS Cotonou a assuré l’essentiel face aux Cavaliers (2-0). En revanche, ASPAC et Espoir (0-0), tout comme Hodio et l’ASVO (0-0), n’ont pas réussi à se départager. Les Dragons ont également été accrochés par Bani Gansè (0-0).

Dimanche, Coton FC a répondu avec autorité en s’imposant 3-0 contre Dadjè, lanterne rouge. SOBEMAP, solide leader, a pris le meilleur sur Ayema (3-1), tandis que l’USS-Kraké et la JS Pobè (1-1), ainsi que Damissa et Loto-Popo (1-1), se sont neutralisés.

Au classement, SOBEMAP totalise 37 points, devant Buffles (35) et Coton (34). En bas de tableau, Dadjè reste en grande difficulté avec seulement 10 unités. La lutte pour le titre comme pour le maintien s’annonce plus disputée que jamais.

Le classement après la 18è journée:

1er AS SOBEMAP FC — 37 pts (+13)

2e Buffles FC — 35 pts (+12)

3e Coton FC — 34 pts (+11)

4e AS Cotonou — 32 pts (+08)

5e ASPAC FC — 31 pts (+13)

6e Loto-Popo FC — 31 pts (+08)

7e Damissa FC — 27 pts (+04)

8e Dynamo d’Abomey — 25 pts (+00)

9e Dragons FC — 23 pts (-04)

10e Espoir FC — 23 pts (-05)

11e Hodio FC — 22 pts (-01)

12e ASVO FC — 18 pts (-06)

13e Bani Gansè — 17 pts (-04)

14e JS Pobè FC — 17 pts (-05)

15e USS-Kraké — 17 pts (-05)

16e Ayéma FC — 15 pts (-08)

17e US Cavaliers — 13 pts (-10)

18e Dadjè — 10 pts (-21)

