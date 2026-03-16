Bénin – Ligue 1: Coton FC prend les commandes, Dadjè toujours lanterne rouge, le point de la 20è journée

La 20ᵉ journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026 a offert un spectacle intense ce week-end, avec des matchs décisifs tant pour la course au titre que pour la lutte pour le maintien. Coton FC a pris la première place après sa victoire 2-0 face à Ayéma. A domicile, Buffles FC a été freiné par AS Cotonou (1-1), un match nul qui empêche le club de Parakou de ravir la tête du classement. Le choc de la journée a opposé Hodio FC et Damissa FC, se soldant par un spectaculaire 3-3, tandis que Dragons FC s’est imposé 3-2 face à Dadjè FC, grappillant des points précieux.