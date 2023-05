Bénin: les États-Unis débloquent 120 millions de FCFA pour préserver le paysage culturel de Koutammakou

- Publicité-

Le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola et l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (USA) près le Bénin, Brian Shukan ont discuté mercredi, des projets de développement culturel. Au cours de cette rencontre, le diplomate américain a réitéré l’engagement de son pays à investir plus de 120 millions de FCFA pour protéger et conserver le paysage culturel de Koutammakou (communément appelé les « Tata Somba »), situé le long de la frontière bénino-togolaise.

Le Bénin est un pays riche en histoire et en culture. Le gouvernement américain s’est engagé depuis plus de vingt ans à travailler avec le pays pour préserver sa culture à travers le Fonds de l’ambassadeur pour la préservation culturelle. Au cours des deux dernières décennies, les États-Unis ont investi plus de 200 millions de FCFA dans la préservation des sites et des pratiques culturelles à travers le pays.

Le dernier projet du Fonds de l’ambassadeur américain, pour la préservation culturelle se concentrera sur le paysage culturel de Koutammakou, situé le long de la frontière bénino-togolaise. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est connu pour ses maisons traditionnelles en terre, appelées takienta, qui ont été construites selon des techniques ancestrales par le peuple Batammariba. Ces maisons sont considérées comme un symbole de l’identité culturelle du peuple Batammariba.

- Publicité-

Le projet, qui durera deux ans, vise à protéger et à conserver la tradition de construction de la takienta. Le montant total de l’investissement s’élève à plus de 120 millions de FCFA, faisant de cette attribution la 6ème et la plus importante du Fonds de l’ambassadeur pour la préservation culturelle au Bénin. Le projet sera mené en partenariat avec le World Monument Fund, le Corps des Volontaires Béninois et en coordination avec la Direction du Patrimoine Culturel.

Le projet de préservation du paysage culturel de Koutammakou est une étape importante dans la collaboration qui lie Cotonou à Washington. Il permettra de préserver une tradition unique et importante pour l’identité culturelle du peuple Batammariba et renforcera les liens entre les États-Unis et le Bénin.