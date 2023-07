Bénin: le président de JAK plaide pour le changement du format du championnat

Le format actuel du championnat professionnel du Bénin continue de faire réagir les acteurs du foot dans le pays. Dernier à réagir, le président de la Jeunesse Athlétique de Kétou (JAK), Abdel Kader Anjorin.

Si le championnat professionnel du Bénin commence visiblement à porter ses fruits avec plusieurs jeunes appelés récemment en équipe nationale, dont Abdoul Moumini, buteur face au Sénégal (1-1), le format ne plait plus à tout le monde. En effet, la Ligue professionnelle est composée de 36 clubs, sans Ligue 1 ni Ligue 2, avec des clubs qui retrouvent directement l’élite depuis la troisième division.

Une formule fustigée notamment par le président de la Jeunesse Athlétique de Kétou (JAK), Abdel Kader Anjorin, qui estime que le championnat épuise financièrement les clubs, qui pour la plupart, ne sont pas des sociétés sportives. « Ça permet aux joueurs d’être beaucoup plus endurants physiquement. Mais pour les présidents de clubs, je pense que financièrement, ça demande beaucoup également, surtout pour des équipes qui n’ont pas de sociétés sportives (…) », estime-t-il dans des propos relayés par Africafootunited.

- Publicité-

Continuer sur cette voie entrainerait irrémédiablement la disparition des clubs moins riches, à en croire le fils de l’ancien président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, qui a appelé les autorités à aller à un championnat linéaire, avec l’existence de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

« Pour ma part, si on peut revenir au format D1, D2, D3, Coupe du Bénin (…). Coupe du Bénin pour qualifier le représentant du Bénin en Coupe CAF et la première division pour qualifier le champion du Bénin en Ligue africaine des champions, si on revient à un format comme ça, ce serait pas mal », a-t-il avancé.

« Je ne suis pas un expert, c’est juste une idée qui me vient. On va laisser les experts se prononcer là-dessus. Mais très honnêtement, la deuxième phase (Ligue Pro Suite), on l’a joué pour voir qui va descendre. Le premier, lui, il sert à quoi ? Comme je dis, je ne suis pas un expert. Mais pour moi, il faille revoir le format pour qu’on puisse se retrouver à un championnat beaucoup plus équilibré », a conclu Abdel Kader Anjorin.

- Publicité-

«Je pense qu’il faut arrêter ça…», Victor Zvunka

Une plaidoirie qui rejoint celle de l’entraineur de Coton FC qui avait clamé l’arrêt de ce format. « Il faut mettre un championnat avec 16 équipes ou 14, avec des montées et des descentes pour amener plus de concurrence. Vous savez, quand tu fais un championnat comme on fait cette année avec aucune équipe qui descend, je ne sais pas si la motivation y est à la fin. Moi, je pense que dans toute compétition, il faut des gens qui puissent être au bout de leurs envies et qu’ils sentent à un moment donné, le danger ou la joie », avait confié Victor Zvunka au micro de Deeman TV.

Articles similaires