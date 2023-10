Bénin: le Préfet Alain Orounla en guerre contre la mendicité à Cotonou

- Publicité-

Après la répression contre l’occupation anarchique et illégale des espaces publics, le Préfet du Littoral s’attaque au fléau de la mendicité à Cotonou. L’opération vise surtout à sortir les enfants qui sont souvent pris au pièges dans cette activité.

Plus de mendiants et de vendeurs à la sauvette dans les rues de Cotonou. C’est l’objectif que vise l’équipe du Préfet Alain Orounla en lançant des actions contre les deux fléaux. « Ce n’est pas une traque contre les pauvres, mais une lutte contre la pauvreté qui doit reculer », a-t-il clarifié au micro de Reporter Bénin Monde.

Selon l’autorité préfectorale, la lutte contre la mendicité et la vente à la sauvette n’est pas de la persécution envers les acteurs de ces activités. « Ce n’est pas persécuter que de dire que nous ne voulons pas voir des gens dans nos altères, dans nos rues, en situation de mendicité ou de vente à la sauvette », a-t-il expliqué.

Alain Orounla a indiqué que ces activités ne sont plus conformes aux standards de la ville économique. De plus, il fait constater que la mendicité et la vente à la sauvette constituent « une mise en danger de ces personnes elles-mêmes et la mise en danger des usagers ». « C’est aussi une activité qui masque le terrorisme, qui masque la criminalité. Les risques sont énormes et une nation qui se respecte ne peut s’accommoder de cela », a-t-il ajouté.

Selon les dires du Préfet du département du Littoral, les mendiants seront conduits au centre de rétention pour bénéficier d’une prise en charge adéquate.