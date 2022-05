Bénin: le plan d’Emmanuel Adebayor pour amener Dynamo FC d’Abomey à la gloire

L’ancien international togolais, Emmanuel Adebayor, était depuis vendredi au Bénin dans le cadre d’un partenariat avec le club Dynamo FC d’Abomey. Et l’ancien attaquant d’Arsenal a dévoilé le but de cette relation avec le club d’Abomey.

Le club Dynamo FC d’Abomey est depuis vendredi l’hôte de l’ancien international togolais, Emmanuel Adebayor. L’ex-capitaine des Éperviers a foulé hier le sol béninois sur invitation du président de Dynamo FC, Maixent Accrombessy. Ceci dans le cadre d’un partenariat avec le club d’Abomey.

A son arrivée, il a rencontré le ministre Oswald Homeky avec qui il a eu un tête à tête. Selon les informations, la rencontre a eu lieu au domicile de Maixent Accrombessi à Cotonou. La délégation a ensuite pris la direction d’Abomey avec pour destination le stade omnisports de Goho où le Togolais a assisté à la séance d’entraînement du Dynamo d’Abomey.

Après la prise de contact avec les pensionnaires du club béninois, l’ancienne gloire de Manchester City a fait part de ses intentions avec les joueurs. « Il paraît que vous étiez champion de la Super Ligue suite pro l’année dernière où il y a quelques années, je ne sais plus trop. Maintenant moi, je suis venu vous accompagner pour être champion de la Super Ligue de chez vous. Ça ne va pas être facile. Ça va être très compliqué. Demain, vous avez un match important. Pour être champion, il va falloir gagner tous les matchs…. », a conseillé Adebayor aux joueurs.

Dynamo FC, nouveau point de chute d’Adebayor?

Agé de 38 ans, Emmanuel Adebayor n’a toujours pas raccroché les crampons, en tout cas, selon ses propres déclarations. Les quelques matchs professionnels qu’il a joués ces jours-ci prouvent à suffisance qu’il est toujours en jambe.

« Je ne suis pas encore officiellement à la retraite. Laisser moi jouir de mes efforts, j’ai travaillé tellement dur, 20 ans de haut niveau, c’est tellement difficile. J’ai joué dans la neige et je me suis battu pour construire une vie. Pour l’instant je me retrouve au pays chez moi, je suis avec ma fille, on passe des moments inoubliables », a déclaré Adebayor en janvier dernier avant d’évoquer une possible relance dans un autre club.

Le Dynamo FC sera-t-il son prochain point de chute? En tout cas, le Togolais sera ce samedi 28 mai 2022 au stade Goho (en maillot?) pour le match de Dynamo d’Abomey contre PANTHÈRES FC. Pour rappel, le club d’Abomey joue en Super Ligue Pro. Après 14 journées de championnat, il est classé 6è parmi les 16 clubs, avec 23 points.