Bénin: le nigérian Damilola Ayeni raconte les circonstances de son arrestation

Le journaliste nigérian, Damilola Ayeni, a été libéré le vendredi 8 septembre après avoir été présenté au Procureur spécial de la Cour répressive des crimes économiques et terroristes (Criet). Avant de retourner à Abuja, il a partagé les circonstances de son arrestation par la police béninoise.

Damilola Ayeni a été arrêté le 31 août 2023 à Tanguiéta, dans le parc de la Pendjari au nord du Bénin, pour des accusations de terrorisme. « Je prenais une vidéo lorsque j’ai été arrêté, rien de plus. Je ne comprends pas le lien entre le tournage et le terrorisme », a-t-il confié à Bip fm. Damilola a expliqué qu’il s’était rendu au Bénin dans le cadre d’une enquête journalistique sur la cause des décès d’éléphants au Nigéria.

Après sa libération, il a exprimé sa joie de pouvoir retourner dans son pays. En effet, il est parti le samedi 9 septembre. Cependant, avant son départ, il a été reçu par l’ambassadeur du Nigeria au Bénin.

- Publicité-

Selon Bip fm, Damilola Ayeni n’est pas reparti avec ses téléphones portables. Ils sont restés entre les mains de la police pour faire l’objet d’une enquête ultérieure. Outre les accusations de terrorisme mentionnées, la police semble aussi remettre en question la manière dont le journaliste nigérian est entré sur le territoire béninois.