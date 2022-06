Bénin: le ministre Samou Adambi annonce la découverte de l’or à Banikoara, Sinendé et Djougou

Le ministre de l’eau et des mines a annoncé sur la télévision nationale la découverte de l’or dans plusieurs localités. En dehors de Perma à Natitingou, Samou Séïdou Adambi fait savoir que des traces de l’or ont été apperçues à Banikoara, Sinendé et Djougou.

Les enseignants devront bientôt actualiser leur cours sur les ressources minières du Bénin. Le Bénin dispose de l’or, mais plus seulement à Perma comme on l’enseigne depuis des années. « Nous avons découvert également à Gnankpa dans la commune de Banikoara, dans la commune de Sinendé mais aussi à Djougou, on a des indices », a affirmé le ministre des mines.

L’or ne restera pas à l’étape de découverte dans ces communes. Le compte à rebours a déjà été engagé des travaux pour évaluer l’étendue et les possibilités d’exploitation. A cet effet, des opérateurs ont été déployés sur le terrain pour approfondir les recherches. « Il y en a qui ont presque terminé. Le résultat est bon. La teneur est bonne. Il ne reste que les formalités de laboratoire et de l’administration pour leur permettre de démarrer l’exploitation peut-être d’ici un an », a déclaré Samou Adambi.

Le gouvernement mise sur l’exploitation industrielle de cette ressource minière. C’est pourquoi sur le site de Perma ou des acteurs de l’exploitation artisanale sont déjà présents, un recensement a été lancé. « On les a recensés. Bientôt, nous allons les enrôler avec le ravip et on aura l’identité exacte de chaque orpailleur pour pouvoir les maîtriser. Une fois cela fait, avec les forces de sécurité et de défense, nous allons sécuriser la zone et sans votre carte, vous n’aurez plus accès aux périmètres », a expliqué le ministre.