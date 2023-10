Bénin: le MCVT alerte sur le déferlement des vagues de l’océan Atlantique

Face au déferlement des vagues de l’océan Atlantique, le Ministère du Cadre et des Transports, chargé du Développement Durable (MCVT), alerte et appelle à la vigilance.

Ces derniers jours, l’océan Atlantique a occasionné des dégâts par un déferlement exceptionnel de vagues. Ce phénomène naturel qui se produit sur la côte du Bénin fait enregistrer, par endroits, « sur les 125 km, des débordements d’eau de l’océan liés aux forces amplitudes de variation du courant marin, qui envahissent les installations érigées sur nos plages et environs ».

Selon le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, il s’agit d’un « phénomène récurrent et saisonnier qui est suivi avec l’attention nécessaire ». Il invite les populations riveraines à la prudence et à la vigilance. Par ailleurs, les activités à proximité des traits de côtes sont déconseillées.