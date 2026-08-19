Bénin: le gouvernement étend l’offre de formation professionnelle dans les lycées techniques pour la rentrée 2026-2027

​Le gouvernement béninois poursuit la diversification des filières de l’enseignement technique et professionnel avec le lancement de nouvelles formations spécialisées pour l’année scolaire 2026-2027.

Ces parcours visent à doter les jeunes de compétences techniques directement opérationnelles dans des secteurs clés du développement économique.

​Des spécialités axées sur le bâtiment, la topographie et la technique

​Parmi les nouvelles offres intégrées dans les lycées techniques professionnels figure la géomètre-topographie, une filière axée sur la réalisation de levés topographiques, l’établissement de cartes et de plans, l’implication dans l’implantation des ouvrages ainsi que la gestion du bornage et de la délimitation foncière.

​Le cursus de technicien d’études du bâtiment vient également enrichir ce catalogue. Cette formation prépare les apprenants à la maîtrise du dessin assisté par ordinateur (DAO), à la lecture approfondie de plans, au métré, à l’estimation prévisionnelle des coûts et à la constitution de dossiers techniques de chantier.

​Perspectives professionnelles et opportunités d’entrepreneuriat

​Cette restructuration vise à renforcer l’adéquation entre le système éducatif et les exigences du marché de l’emploi. Les apprenants formés pourront s’orienter vers des métiers d’avenir en tant que techniciens spécialisés, installateurs, agents de maintenance, dessinateurs-projeteurs, géomètres-topographes ou encore techniciens en réseaux et sécurité informatique.

​En outre, plusieurs filières ouvrent des débouchés directs vers l’auto-emploi et l’entrepreneuriat, notamment dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables, du froid et de la climatisation, de l’électronique, des services numériques, de la mécanique automobile et des métiers du bâtiment.