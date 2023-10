Bénin: l’Anip lance une application pour faciliter l’accès à ses services

- Publicité-

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a lancé une application pour faciliter l’accès à ses différents services disponibles en ligne. La cérémonie officielle du lancement s’est tenue le mercredi 25 octobre à Cotonou.

Il est désormais possible d’accéder aux services de l’ANIP sans nécessairement se rendre sur son site web. En un clic, vous pouvez faire des demandes d’acte, la vérification d’acte et l’actualisation de votre numéro de téléphone, de votre adresse e-mail et de votre signature.

Pour bénéficier de cette fluidité dans le service, il suffit de télécharger et d’installer l’application ANIP.bj. Pour le moment, cette solution mobile n’est pas encore disponible sur les différentes plateformes de téléchargement, mais vous pouvez l’obtenir via le lien : anip.bj.

Selon le Directeur général de l’ANIP, cette application a été mise en place pour répondre aux préoccupations des usagers qui réclamaient plus de facilité dans l’accomplissement de la mission de l’Agence.