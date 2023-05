Bénin: « La loi a été appliquée », Gernot Rohr sur la sanction du Rwanda

-Publicité-

La CAF a donné sa décision dans le dossier qui oppose le Bénin au Rwanda, concernant la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et l’instance faîtière du foot africain a déclaré les Guépards vainqueurs des Amavubi sur tapis vert. Une sanction qui satisfait le sélectionneur Gernot Rohr qui trouve que « la loi a été appliquée ».

Et c’est finalement le Bénin qui obtient gain de cause. Dans une décision rendue le mardi 16 mai 2023, le jury disciplinaire de la CAF a décidé de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du Rwanda pour le match numéro 108 des éliminatoires de la CAN, Total Energies 2023. Conformément à l’article 105 du Code Disciplinaire, le Rwanda a été sanctionné par forfait, le match numéro 108 a été déclaré perdu par forfait avec un score de 3-0, et toutes les autres réclamations ont été rejetées.

Une sanction qui fait les affaires de la sélection béninoise qui relance sa course à la qualification. Avec ces trois points pris, les Guépards remontent à la deuxième place dans le groupe L avec quatre points, à égalité de point avec le Mozambique, et derrière le Sénégal, leader et déjà qualifié pour la phase finale. De quoi satisfait Gernot Rohr qui n’a pas caché sa joie après la décision de la CAF. Pour le sélectionneur du Bénin, c’est la loi qui a tout simplement été appliquée.

« En effet, on s’attendait à cette décision de la CAF de nous attribuer les trois points de la victoire au Rwanda. On avait bien suivi notre adversaire et on savait qu’ il y avait un joueur qui avait reçu un deuxième carton jaune contre nous au match aller à Cotonou, et qui devait être suspendu pour le match retour. On a vu qu’il était sur le terrain, donc la loi a été appliquée. On nous a attribués les trois points sur le score de 3-0. C’est une bonne satisfaction évidemment », a reconnu le coach béninois dans des propos relayés par Africa foot united.

Pour rappel, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Bénin et le Rwanda avaient fait match nul 1-1. Cependant, l’équipe béninoise a porté plainte auprès de la CAF après avoir constaté que Kevin Muhire avait été aligné par les Amavubi, alors qu’il était censé être suspendu pour cette rencontre.

