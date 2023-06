Bénin: la liste des Guépards locaux pour affronter le Koweït et la Syrie

Dans le cadre de la trêve internationale de juin, la sélection A’ du Bénin va disputer deux rencontres amicales contre le Koweït et la Syrie. La Fédération béninoise de football a dévoilé la liste des joueurs retenus pour l’occasion.

La trêve internationale de juin se profile à l’horizon, et les différentes sélections à travers le monde se préparent pour disputer leurs rencontres. Si l’équipe nationale du Bénin sera également sur les pelouses, avec notamment un match contre le Sénégal (17 juin) dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la prochaine CAN en Côte d’Ivoire, les Guépards Locaux ne seront pas non plus au repos.

Du 10 au 18 juin, la sélection A’ du Bénin se rendra en effet en Egypte, au cours d’une expédition où elle affrontera le Koweït et la Syrie dans des rencontres amicales. Et pour ces deux échéances, la Fédération béninoise de football (FBF) a dévoilé une liste de 22 joueurs. Un groupe composé de 2 gardiens notamment Agossou Adam (Cavalier) et Soulemane Gakou (Loto Popo). La liste est complétée par 6 défenseurs, 7 milieux et 7 attaquants, dont Mane Chérif Dine (Coton) et Vignigbe Segnon Stéphane (ASVO).

La liste complète des Guépards locaux

