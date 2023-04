Bénin: la CAA remporte la 2e fois de suite, le tournoi interbancaire de football

-Publicité-

La 2eme édition du Tournoi interbancaire de football au Bénin, organisé par la Fédération des syndicats de travailleurs de banque et établissements financiers en collaboration avec l’APBEF, et sponsorisé par Moov Africa Bénin à travers son service Moov Money, a connu son dénouement ce samedi. Et c’est la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) qui a remporté le trophée, après sa victoire facile (4-1) face à NSIA Banque en finale.

Depuis l’année dernière, la Fédération des syndicats de travailleurs de banque et établissements financiers (FESTRABANK) en collaboration avec l’APBEF organise le tournoi interbancaire de football au Bénin. La deuxième édition de cette compétition, sponsorisée par Moov Africa Bénin à travers son service Moov Money, qui a débuté le 21 janvier dernier, a livré son verdict ce samedi lors de la grande finale qui s’est déroulée sur le terrain Elite Sport de PK14.

Avant le coup d’envoi de cette grande finale, le secrétaire général de la FESTRABANK a pris la parole pour faire un bilan de cette deuxième édition. Eraste Agossou a notamment rappelé que ce tournoi a été initié pour “créer et maintenir le brassage interbancaire” au Bénin. Il poursuit en mettant en avant le fait que cette édition 2023 a “transformé les limites de la première édition en force et opportunité”. Il s’est aussi engagé, avec son comité, à remédier dans les années à venir aux “petits incidents” qui ont été observés durant la compétition. Pour finir, Eraste Agossou a adressé ses remerciements, notamment au sponsor officiel Moov Money.

Moov Money réaffirme sa volonté de travailler avec les organisateurs du tournoi

Prenant également la parole avant le coup d’envoi, le représentant de Moov Money a assuré que c’était un plaisir pour le réseau d’accompagner cette compétition depuis le début et de “soutenir cet élan de solidarité entre les banques et toutes les entités financières qui participent à ce tournoi”. S’adressant aux organisateurs, il ajoute: “Nous affirmons cette volonté de travailler à vos côtés, afin de pouvoir participer à cet effort collectif pour rehausser le niveau de notre système financier et ressortir ce point de solidarité que nous voulons faire voir au monde entier. Nous sommes avec vous, nous allons continuer de vous accompagner et surtout rassurez vous, c’est un combat collectif et Moov Money, chaque fois, travaillera à être à vos côtés.”

Après une dernière intervention du président de l’APBEF, les protagonistes de cette finale ont pu en découdre sur le terrain. Au terme d’une rencontre spectaculaire, surtout en première période, la Caisse Autonome d’Amortissement a remporté leur trophée grâce à sa victoire (4-1) contre son homologue de la NSIA Banque. Les joueurs de la CAA tuaient tout suspens lors du premier acte, inscrivant très rapidement leurs quatre buts, dont un coup franc magnifique pour l’ouverture du score. Leurs adversaires parvenaient à réduire la marque, mais ne reviendront jamais dans le match malgré plusieurs occasions obtenues par la suite.

Évidemment au coup de sifflet final, les joueurs de la CAA, qui remportent le tournoi pour la deuxième année consécutive, ont laissé exploser leur joie. Ces derniers se sont félicités de la maîtrise dont ils ont fait preuve durant la partie. Dans le camp de la NSIA Banque, la déception était de mise. On regrette notamment d’avoir encaissé ces quatre buts trop rapidement. A noter également que la petite finale de la compétition a été remportée par BIIC, qui a battu Orabank sur le score de 2-0.

Moov Africa Bénin récompense les finalistes

