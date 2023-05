Bénin: joueurs impayés…., l’UNFPB interpelle les clubs

-Publicité-

Dans un communiqué, l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels du Bénin (UNFPB) a invité les clubs à régulariser leurs dettes envers leurs joueurs, alors que la situation des footballeurs béninois est de plus en plus inquiétante en dépit des subventions annuelles accordées aux clubs par l’Etat.

L’initiative prise par l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels du Bénin (UNFPB) a été accueillie avec ferveur par les joueurs. Dans une correspondance adressée aux présidents des clubs professionnels, amateurs et féminins, le syndicat a tenu à rappeler à ces derniers leurs obligations envers les joueurs de football professionnels, qu’ils ont engagés. Bien que l’État ait remis les subventions aux clubs il y a une semaine, les joueurs ne semblent pas encore avoir été soulagés.

En effet, plusieurs dirigeants de clubs n’ont toujours pas honoré leurs dettes envers les joueurs, ce qui a suscité un fort mécontentement parmi ces derniers et a incité le syndicat à prendre position. Dans un communiqué relayé sur le site de l’UNFPB, il est mentionné que « bien que la formule du championnat et la crise économique aient peut-être mis les finances des clubs à rude épreuve, les joueurs et les joueuses doivent être payés à temps pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles ».

- Publicité-

Le président de l’UNFPB a, de surcroît, exhorté les clubs à respecter leurs obligations financières envers les joueurs professionnels et à leur verser les sommes qui leur sont dues. Il a également recommandé aux présidents de clubs de mettre en place des mesures visant à assurer la transparence et la régularité financière de leurs clubs, notamment en créant une instance de contrôle indépendante. Ces actions préventives éviteront les problèmes futurs et garantiront l’intégrité des clubs.

Articles similaires