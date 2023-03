Bénin: « Je suis juste triste et frustré », Jordan Adeoti réagit à son forfait face au Rwanda

Rappelé par son club, Jordan Adeoti ne disputera pas le match de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Rwanda mercredi, qui se jouera hors fenêtre FIFA. Un forfait qui a frustré le milieu défensif, contraint d’abandonner ses coéquipiers, en course pour un choc décisif à Kigali.

La énième décision de la CAF qui a décidé de reprogrammer le match de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Rwanda et le Bénin, au mercredi 29 mars, soit hors de la fenêtre FIFA, fait déjà des victimes dans le camp des Guépards.

Deux joueurs du sélectionneur Gernot Rohr ne seront en effet pas du déplacement à Kigali pour ce choc retour contre les Amavubi. Il s’agit de Jordan Adeoti et Sessi d’Almeida, rappelés par leurs clubs respectifs. Deux forfaits qui risquent de modifier les plans du technicien franco-allemand, en difficulté dans le groupe L avec son équipe.

De quoi frustrer forcément Jordan Adeoti qui s’est lâché sur sa situation sur les réseaux sociaux. « … C’est avec une immense déception que je dois annoncer que je ne serai pas du voyage au Rwanda », a-t-il commencé par écrire dans un long post sur sa page Facebook.

A l’instar de l’UNFPB qui avait interpellé les instances africaines et internationales, Adeoti dit avoir espéré jusqu’à ce lundi après-midi une note de la FIFA, intervenant en sa faveur, en vain. « Depuis vendredi, nous attendions éventuellement un document de la FIFA étendant la fenêtre jusqu’à mercredi minuit. Ce document n’étant pas arrivé avant le départ au Rwanda, il avait été décidé avec mon club que je ne décolle pour le Rwanda et rentre au plus tôt », explique le milieu défensif.

« Je suis juste triste et frustré »

Abandonné aux bons vouloir de son club, le joueur de 34 ans n’a d’autres choix que de se plier aux injonctions du Stade Lavallois, qui n’a d’ailleurs pas tardé à user de ses droits. « J’aurais pu attendre ce document au Rwanda mais ce n’est pas ce qui été convenu avec mon club et les instances. Luttant pour le maintien avec un match important samedi prochain à Metz, je comprends la décision de mon club », a-t-il dit.

Avant de poursuivre: « Aujourd’hui je suis juste triste et frustré de ne pas pouvoir défendre les couleurs de mon pays, je ne comprends pas comment un match prévu depuis des mois à une certaine date a pu se retrouver à finir à une date hors la période FIFA. J’ai conscience que les conséquences pour moi peuvent être importante et remettre en cause mon avenir en sélection ».

Pour rappel, le match Rwanda-Bénin est prévu mercredi, à partir de 14 heures (GMT+1). A l’aller, les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul (1-1). Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations, toujours en bas du tableau dans le groupe L, loin derrière le Sénégal (premier avec 9 points) et le Mozambique (deuxième avec 4 points).