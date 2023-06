Bénin: «Je pense qu’il faut arrêter ça…» Victor Zvunka sur le format actuel du championnat

Champion du Benin avec Coton FC, pour la deuxième fois dans l’histoire du club de Ouidah, Victor Zvunka a réagi au format actuel du championnat. Et le technicien français a invité la FBF à aller à un championnat linéaire.

Lancé il y a trois ans, le format du championnat béninois ne plait plus à tout le monde. Un championnat zonal avec 36 équipes réparties en quatre zones, appelées pour ce semi-marathon. Au terme des rencontres de la ligue Pro, les quatre meilleurs clubs de chaque zone se qualifient pour la Super ligue Pro avec au total 16 clubs. A l’issue de cette super ligue Pro où les clubs de la même zone ne s’affrontent pas, le premier jouera les préliminaires de la ligue Africaine des Champions et le deuxième, les préliminaires de la coupe de la confédération.

Les 5 clubs restants de chaque zone s’affrontent dans un tournoi de deux grandes zone: la ligue Pro suite. A l’issue de ce tournoi, les deux derniers de chaque zone descendent en ligue 3 et les deux premiers de chaque zone de la ligue 3 montent en ligue Pro.

- Publicité-

Une formule fustigée par Victor Zvunka qui a plaidé pour un changement de format. Dans des propos rapportés par Deeman TV, l’entraineur de Coton FC, sacré champion au terme de la saison, a appelé les autorités à aller à un championnat linéaire, avec l’existence de la Ligue 1 et de la Ligue 2. « Je pense qu’il faut arrêter ça», a clamé le technicien français.

« Il faut mettre un championnat avec 16 équipes ou 14, avec des montées et des descentes pour amener plus de concurrence. Vous savez, quand tu fais un championnat comme on fait cette année avec aucune équipe qui descend, je ne sais pas si la motivation y est à la fin. Moi, je pense que dans toute compétition, il faut des gens qui puissent être au bout de leurs envies et qu’ils sentent à un moment donné, le danger ou la joie », a ajouté Victor Zvunka. Une plaidoirie qui ne tombera certainement pas dans les oreilles d’un sourd.

Articles similaires