Bénin: « Il ne nous raconte pas d’histoire », Gernot Rorh sur la blessure de Cèbio Soukou

Absent lors du dernier rassemblement en mars dernier, Cèbio Soukou a encore déclaré forfait pour la 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Sénégal, victime d’une gène musculaire. Une nouvelle blessure du milieu de terrain béninois a laquelle a tenté de trouver une explication, le sélectionneur Gernot Rorh.

Comme face au Rwanda en mars dernier, lors des matchs de la troisième et quatrième journée, Cèbio Soukou ne sera pas à Cotonou pour la rencontre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Guépards affronteront en effet le Sénégal, le 17 juin prochain au stade Général Mathieu Kérékou. Convoqué avec 24 autres pour ce choc décisif, le milieu de terrain ne viendra finalement pas. Le joueur de Bandirmaspor en Turquie est blessé et est forfait pour ce match contre la bande à Sadio Mané. Une nouvelle blessure qui intervient, curieusement, en ces veilles de la bataille des fauves contre les champions d’Afrique. De quoi engendrer des théories sur la toile pour expliquer cette nouvelle absence du natif de Bochum en Allemagne.

Le sélectionneur national, Gernot Rorh, a également réagi à ce forfait de son joueur. Et le technicien franco-allemand a assuré que le Béninois n’a pas inventé cette blessure pour décliner l’invitation de son équipe nationale, comme le font malheureusement certains internationaux africains.

«Il y a une attestation médicale qui nous est parvenue. Il y a des photos de son genou qui a été traité et même il a eu un traitement. On a enlevé l’eau qui avait dans le genou. J’ai vu les photos de son genou donc il n’y a aucun doute. J’ai toujours confiance en les joueurs et s’il n’a pas pu venir c’est pas de chance parce qu’il est encore en compétition. A travers le dernier entraînement qu’il avait eu avec sa blessure, il n’a pas pu répondre présent. Il ne nous raconte pas d’histoire, on a confiance en lui», a confié Gernot Rorh après la première séance d’entrainement des Guépards, samedi, dans des propos relayés par Candide Hounhinto de Talent+ Sports.

David Tchetchao pour remplacer Cèbio Soukou

Pour son remplacement, le sélectionneur national a choisi le joueur d’ASVO, David Tchetchao. Très prometteur, l’ailier du club pensionnaire de la Super Ligue Pro enchaîne les bonnes performances cette saison. C’est le deuxième joueur de l’écurie de la Vallée de l’Ouémé a rejoindre les Guépards après la pépite Prince Ricardo Dossou.

