Bénin-Guépards locaux: les matchs contre la Syrie et le Koweït annulés

Prévues du 10 au 18 juin prochain en Egypte, les rencontres amicales des Guépards locaux du Bénin face à la Syrie et contre le Koweït ont été annulées, en ont décidé les organisateurs.

Les Guépards locaux ne jouiront finalement pas de la Journée FIFA du mois de juin. L’équipe A’ du Bénin ne se rendra en effet pas en Egypte pour ses deux rencontres amicales face à la Syrie et contre le Koweït. Prévus du 10 au 18 juin prochain, les deux matchs ont été annulés par les organisateurs. La raison évoquée? Certaines équipes comme la Syrie n’ont pas confirmé leur participation, selon les informations du journaliste Roméo Aklozo. Les organisateurs ont envoyé une lettre d’excuse au Bénin pour les désagréments causés, d’après la source citée.

Pour rappel, la Fédération béninoise de football (FBF) avait dévoilé une liste de 22 joueurs pour cette expédition en terre égyptienne. Un groupe composé de 2 gardiens notamment Agossou Adam (Cavalier) et Soulemane Gakou (Loto Popo). La liste est complétée par 6 défenseurs, 7 milieux et 7 attaquants, dont Mane Chérif Dine (Coton) et Vignigbe Segnon Stéphane (ASVO).

