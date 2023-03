Bénin: Gernot Rohr est à Cotonou

Nouveau sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr a atterri à Cotonou dans la nuit du jeudi. Le technicien franco-allemand animera cet après-midi une conférence de presse où il dévoilera sa liste des joueurs retenus pour les éliminatoires de la CAN 2023.

Gernot Rohr est depuis jeudi soir au Bénin. Le tout nouveau sélectionneur des Guépards a atterri dans la nuit d’hier à l’aéroport International Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Il a été accueilli par une délégation composée de quelques membres de la FBF et du représentant du Ministre des sports.

En France depuis sa nomination à la tête de l’équipe A, le technicien franco-allemand a finalement foulé le sol où il fera ses preuves. Ce vendredi, Gernot Rohr va animer sa première conférence de presse dans les locaux du stade Général Mathieu Kérékou.

Il est attendu, au cours de ce face à face avec les médias, pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour les prochaines rencontres éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Le technicien franco-allemand aura l’occasion de justifier ses choix dans le cadre de ces confrontations.

Derniers de la poule L, battus par le Sénégal (1-3) et le Mozambique (0-1), les Guépards affronteront le Rwanda en double confrontation, comptant pour les 3è et 4è journées. La team Bénin accueillera les Amavubi le 22 mars au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, avant de se déplacer cinq jours plus tard à Huye stadium pour y défier les Rwandais.