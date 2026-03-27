Bénin : Gernot Rohr détaille la préparation des Guépards avant les journées FIFA de mars 2026

Les Guépards du Bénin se déplacent pour affronter le Libéria ce vendredi dans le cadre des journées FIFA de mars 2026. Le sélectionneur Gernot Rohr a communiqué une liste remaniée, enrichie de trois recrues, en vue de cette fenêtre internationale et du rendez‑vous suivant contre la Guinée, programmé le 31 mars au Maroc.

La mise au vert de l’équipe s’est tenue au Maroc, dans des installations jugées adaptées par le staff technique. Rohr en a profité pour évaluer de nouveaux profils offensifs tels que Felipe Santos et Michel Boni qui rejoignent le groupe, tout comme Saïd, récent meilleur buteur du championnat national.

Ce renouvellement intervient dans un contexte de reconstruction. Le Bénin n’a pas atteint les barrages du Mondial 2026, éliminé à la dernière journée des éliminatoires le 14 octobre 2025 après une défaite 4-0 face au Nigeria, et l’encadrement considère cette trêve internationale comme un moment pour réajuster l’effectif.

Le Libéria est perçu comme une formation techniquement solide, avec plusieurs éléments évoluant en Europe, dont des joueurs passés par le Slavia Prague en République tchèque ; cette configuration impose une préparation tactique soignée de la part des Guépards.

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Orientation tactique et mise en pratique

Rohr insiste sur une approche fondée sur la combativité et la qualité technique. L’idée est de retrouver des automatismes defensifs et une organisation collective plus rigoureuse. Les tests menés durant le stage visaient notamment à vérifier la cohésion entre les nouveaux venus et les cadres habituels.

Sur le plan offensif, l’arrivée de Santos, Boni et de Saïd doit permettre d’apporter des solutions complémentaires dans le dernier tiers du terrain, en cherchant à varier les profils et à augmenter les options de finition.

Le match contre le Libéria servira d’épreuve concrète pour ces ajustements ; un second test immédiat face à la Guinée, le 31 mars au Maroc, est prévu pour consolider les acquis.