Bénin: Ganiou Soglo dévoile le top 4 de son classement des meilleurs artistes

Invité sur le plateau du talk-show féminin « C’est dimanche » diffusé sur ADO TV ce dimanche 28 mai 2023, Ganiou Soglo, a fait preuve d’une franche ouverture en abordant divers sujets. Parmi ceux-ci, l’ancien ministre de la Culture s’est vu obliger de dresser son top 4 du classement des meilleurs artistes béninois.

Face à Inès M’po et ses chroniqueuses ce dimanche, Ganiou Soglo, qui a occupé le poste de ministre de la Culture, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales au Bénin de 2008 à 2011, s’est exprimé sur sa relation avec les artistes béninois. « Avoir été ministre de la Culture m’a permis de prendre conscience de l’importance de ce ministère, l’un des plus essentiels. La culture est ce que nous possédons dès notre naissance et ce que nous emportons jusqu’à la fin de notre vie, elle est la source de tout. J’ai véritablement trouvé mon épanouissement au ministère de la Culture. J’ai découvert notre pays dans toute sa diversité« , a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Passionné par la musique, Ganiou Soglo n’a pas manqué l’occasion de partager son classement personnel des meilleurs artistes béninois. En tête de sa liste se trouve l’emblématique Angélique Kidjo, qu’il considère comme la plus représentative des artistes selon ses propres critères. Il a exprimé son admiration pour son talent indéniable et son rayonnement international.

Mais au-delà d’Angélique Kidjo, Ganiou Soglo a également mentionné avec éloge d’autres artistes béninois qui ont marqué son parcours. Il a fait référence au grand Sagbohan Danialou, dont il a eu la chance de côtoyer la musique et qui a laissé une empreinte indélébile dans le paysage artistique du Bénin. De plus, il a salué les talents de Zeynab Habib et de Don Metok, reconnaissant leur contribution significative à la scène musicale béninoise.

